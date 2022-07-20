الرئيس الروسي يشكر الإمارات والسعودية لعرضهما الوساطة في أزمة أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة الإمارات والسعودية وتركيا على عرضها الوساطة للتوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا والتي قاربت على إنهاء شهرها الخامس.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة الثلاثية بطهران: "فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك دولة الإمارات، وهم يمتلكون القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، الذين يعرضون إمكانياتهم".

وتابع: "حتى مجرد الرغبة في المساهمة بشكل ما يعد أمرا نبيلا"، بحسب ما نقل عنه موقع روسيا اليوم.

وسبق أن أكدت دولة الإمارات أمام مجلس الأمن على أهمية إيجاد حل لأزمة أوكرانيا ترتكز على مبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يخدم صون الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت دعمها دور المنظمات الإقليمية في إيجاد حلول سلمية للنزاعات، وذلك في ضوء معرفة هذه المنظمات بالأوضاع والمواقف الإقليمية بشكل أشمل، وقدرتها على إيجاد أرضية مشتركة لإحلال الأمن والسلام الإقليميين.