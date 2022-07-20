شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سيميوني يثير الجدل بسبب تغريدة عن كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال الجدل قائما حول رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الحالي، عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبته في الرحيل.

رونالدو يريد الرحيل عن اليونايتد

ويرغب رونالدو في ترك اليونايتد بعد موسم واحد فقط من عودته للفريق بعدما فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام والمنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالعديد من الأندية التي يمكن أن ينتقل إليها خلال الفترة الحالية بالميركاتو الصيفية، وأحد هذه الأندية هو فريق أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد مهتم برونالدو

وأِشارت بعض التقارير الصحفية أن أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني دييجو سيميوني، يرغب في التعاقد مع اللاعب إلا أن الحالة المادية والاقتصادية داخل الفريق لن تلبي مطالب رونالدو المالية.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية مفاجأة نارية حول تلميح نجل سيميوني إلى أن رونالدو قد ينضم لصفوف أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيميوني

تصرف نجل سيميوني يثير الجدل

واستندت الصحيفة إلى الإعجاب الذي قام به نجل سيميوني على تغريدة تحدثت أن رونالدو قرر الانضمام لأتلتيكو مدريد من قبل أحد الصحفيين.

وكتب أحد الصحفيين على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"كريستيانو قرر العودة إلى مدريد للعب مع أتلتيكو، وكيل خورخي مينديز يضغط من أجل وصول رونالدو إلى ملعب ميترو بوليتانو".

وقيام نجل سيميوني بالإعجاب بهذه التغريدة قد يشير إلى حقيقة الأمر وانتقال البرتغالي للفريق الإسباني خلال الفترة القادمة وفقا لما استنتجته الصحيفة الإنجليزية.