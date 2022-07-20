شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يفتح النار على صحيفة فرنسية بسبب نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عاد اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لإثارة الجدل في الصحف العالمية بسبب التقارير التي تشير إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيمار يقترب من الرحيل عن باريس سان جريمان

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث وفقا للتقارير التي تم تداولها في الصحف العالمية الفترة الماضية، فإن السيتي هو الفريق الوحيد الذي يقدر على تكلفة تلك الصفقة ماديا في الفترة الماضية.

عرض نيمار على مانشستر سيتي

نيمار

ووفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن نيمار تم عرضه بالفعل على المسؤولين داخل مانشستر سيتي في صفقة تبادلية.

صفقة تبادلية بين السيتي وباريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة أن السيتي يرغب في التخلص من برناردو سيلفا، لذلك تم إقحام اسمه في هذه الصفقة برحيله عن الفريق وقدوم نيمار.

ووفقا لتصريحات بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والتي نشرتها صحيفة ذا صن الإنجليزية، فقد رفض جوارديولا هذه الأخبار بشكل قاطع مؤكدا أن لا حقيقة فيما يخص التعاقد مع نيمار.

جوارديولا يكشف الصفقة التبادلية والتعاقد مع نيمار

وقال بيب:"أنا آسف للصحيفة التي كتبت تلك القصة، لكن هذا ليس صحيحًا. إن معلوماتهم خاطئة".

وأكمل:"نيمار لاعب رائع والمعلومات التي لدي أنه رجل لطيف بشكل لا يصدق. لكن أنباء التعاقد معه ليست صحيحة".

وأختتم قائلا:"إنهم يكتبون في كل صيف أن مانشستر سيتي سيشتري 150 لاعبًا".

يذكر أن مانشستر سيتي نجح في التعاقد خلال هذا الصيف مع إيرلينج هالاند وستيفان أورتيجا مورينو وكالفين فيليبس.