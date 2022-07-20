شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الشيخ يثير الجدل بتغريدة عن كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة التخبط التي يعيش بها سواء بالبقاء داخل فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي أو الرحيل.

ويرغب رونالدو في ترك اليونايتد بعد موسم واحد فقط من عودته للفريق بعدما فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام والمنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي.

تركي الشيخ

تركي الشيخ يعلق على موقف رونالدو

وعبر المستشار تركي الشيخ عن حزنه الشديد بسبب الغموض الذي يسيطر عى مستقبل صاروخ ماديرا ومهاجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو قبل بداية الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر تويتر:"حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل.. الأندية تتسابق على رفضه.. على كرستيانو حفظ ماء الوجه وإنهاء تعاقد كبير قريبًا".

وتابع:"بداية الأخطاء كانت بانتقاله من الريال من الأساس، هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة."

وأختتم: "أعتقد أن برشلونة أو روما بحاجة له أو يرجع لفريق كبير في البرتغال."

أرقام كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.