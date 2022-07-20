لافروف يؤكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليحهما أوكرانيا تدفعان روسيا وأوروبا للمواجهة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، بتسليحهما أوكرانيا، يرغبان في دفع روسيا لمواجهة أوروبا.



وتابع وزير الخارجية الروسي، في لقاء له مع قناتي RT و"نوفوستي" الروسيتان، بأنه على يقين من أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة.

وأضاف لافروف، معلقا على تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن زيلينسكي هو "ممثل بارع وفقا لنهج ستانيسلافسكي (المخرج المسرحي الروسي الشهير كونستانتين ستانيسلافسكي)، لهذا فهو سريع التقمص للغاية.

وتعليقا على إمكانية اندلاع صدام نووي بين روسيا وأوروبا، قال لافروف إن الحرب النووية ليس بها منتصر، لذلك فلا يمكن أن تنشب حرب نووية".