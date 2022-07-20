عاجل.. البرلمان السريلانكي يصوت لصالح تنصيب رئيس الوزراء لتولي رئاسة البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

صوت البرلمان السريلانكي، الأربعاء، لصالح اختيار رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسينغه، لتولي رئاسة البلاد رسميا.



ومنتصف الشهر الجاري، عُيّن ويكريميسينغه رئيسا بالإنابة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى خارج البلاد، رغم مطالبة آلاف المحتجين بتنحي الرجلين.

وأظهرت نتائج رسمية أن ويكريميسينغه الذي تولى رئاسة الوزراء في سريلانكا ستّ مرّات حصل على 134 صوتًا في اقتراع برلماني تنافس فيه ثلاثة مرشحين.

وقد حصل منافسه الرئيسي وزير التربية السابق دولاس الاهابيروما على 82 صوتًا، أما المرشح الثالث وهو اليميني أنورا ديسانايمه فلم ينل سوى ثلاثة أصوات، ما أعطى ويكريميسينغه الغالبية المطلقة من الأصوات.