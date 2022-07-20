بوتين: نأمل من الغرب رفع القيود عن صادرات الحبوب الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن على الغرب أن يرفع حصاره عن الأسمدة والحبوب الروسية إذا كان صادقا في رغبته لحل مشكلة الغذاء العالمية.



وقال بوتين أثناء لقائه مع الصحفيين، في ختام زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، إن محادثاته الثنائية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تضمنت "قضية الحبوب"، حيث قال إنه إن روسيا مستعدة لتقديم الدعم في تصدير الحبوب الأوكرانية، إلا أن مشكلة الغذاء حول العالم لا تقتصر على الحبوب الأوكرانية فحسب، وإنما تتعلق كذلك، وبشكل أساسي، برفع القيود المتعلقة بتصدير الأسمدة والحبوب الروسية، وتابع بوتين: "لقد اتفقنا على كافة الإجراءات مع المنظمات الدولية، ولم يعترض أحد بما في ذلك الولايات المتحدة، والحديث يدور عن كميات ضخمة من الحبوب الروسية أيضا، حوالي 30 مليون طن في هذا العام، و50 مليون طن في العام المقبل".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في رفع القيود لتحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية.

وأضاف: "كما تعلمون، تم رفع القيود المفروضة من قبل الأمريكيين على شحنات الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية. وآمل أن يحدث نفس الشيء تجاه تصدير الحبوب الروسية، إن كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية".