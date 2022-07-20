زاخاروفا تسخر من الشائعات حول "يد الكرملين" في استقالات عدد من الحكومات الغربية.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العالم الغربي يشهد "موكبا من استقالات" الحكومات، واصفة محاولات رصد "يد الكرملين" في هذا بالمضحكة.



وقالت زاخاروفا في بث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نشهد موكبا من الاستقالات في الدول الموالية للناتو ومحاولات رصد "يد الكرملين" تبدو مضحكة، وهي لا تثير سوى الشفقة والأسف، بل والاشمئزاز".

وأضافت أنه عندما تتحدث السلطات الإيطالية الحالية لشعبها بأكاذيب مفادها أن استقالة الحكومة تمت بسبب أعمال الكرملين، فلا يثير ذلك إلا الاشمئزاز.

وحاولت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة في إيطاليا، حيث أعلن رئيس الوزراء ماريو دراغي عن استقالته من منصبه، الأمر الذي لم يوافق عليه رئيس البلاد، إيجاد القواسم المشتركة في مظاهر الأزمات الحكومية في مختلف أنحاء أوروبا. واعتقدت الصحيفة أن تخفيف التكامل السياسي وعجز الدول في تشكيل الأغلبية الحاكمة الثابتة يعود إلى نمو أسعار الوقود والتضخم.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر الاستقالة "العالقة" لرئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، والشائعات حول استقالة المستشار الألماني، أولاف شولتس، في ضوء الفضيحة حول حفلة حزبه أمورا داخلية لهاتين الدولتين.