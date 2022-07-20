التحالف ينفي مزاعم الحوثيين تنفيذ ضربات جوية بالضالع

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدم تنفيذها أي ضربات جوية بالضالع وأن المزاعم الحوثية عارية عن الصحة، وذكر التحالف أن الضربات الجوية توقفت مع بدء سريان الهدنة.

‏كما أكد التحالف بأنه يدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية.