شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بينهم ثلاثة أسرى محررين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أسرى محررين من جنوب الخليل وبيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت منطقة كنار في بلدة دورا واعتقلت الأسير المحرر نايف الرجوب، فيما داهمت عددًا من الأحياء في البلدة واعتقلت الأسيرين المحررين كامل جاسر اقطيل، وأيمن الدرابيع.

وفي جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بعد اقتحامها مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بإصابة خطرة.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى بيت جالا الحكومي، أن الشاب أصيب برصاصة في البطن أحدثت تهتكًا في الكبد قبل أن تنفذ من الظهر وأنه يخضع الآن لعملية جراحية في الصدر. من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، ببوابة حديدية، ومنعت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها.