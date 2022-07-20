شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 9 مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على 9 مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في محافظتي السليمانية وميسان. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أمس، أن وحدات الاستخبارات والأمن في السليمانية تمكنت من القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، فيما ألقت وحدات الاستخبارات والأمن في ميسان القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم بتهم الإرهاب وآخرون وفق مواد قانونية مختلفة، مشيرة إلى أنها أحالت المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات.