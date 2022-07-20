شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق: مقتل 4 شرطيين وإصابة 4 آخرين في هجوم لداعش شمال بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر أمنية عراقية، الأربعاء، أن 4 من قوات الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم على إحدى القرى في محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد).، وفقا للعين.



وأوضحت المصادر أن عناصر داعش هاجموا الليلة الماضية قرية مطيبيجة في أطراف ناحية العظيم ، مما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 4 آخرين ولاذو بالفرار.

ويأتي الهجوم الذي لم تعلن عنه السلطات رسميا رغم العمليات اليومية التي تنفذها القوات العراقية لمطاردة عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد.