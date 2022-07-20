أوكرانيا تستعد للهجوم على القرم.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

تستعد أوكرانيا للهجوم على شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضمتها روسيا في عام 2014، ويتمركز بها أسطول البحر الأسود الروسي، وفقاً لمسؤول حكومي.



وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف، لصحيفة "ذا تايمز" خلال زيارة للندن "إننا نتسلم إمكانيات مضادة للسفن وقريباً أو لاحقاً سوف نستهدف الأسطول"، مضيفاً أنه "سوف يتوجب على روسيا الخروج من القرم إذا كانوا يريدون البقاء كدولة".

وتابع هافريلوف إن استعادة جزيرة سنيك "جزيرة الثعبان"، والتي كانت روسيا قد احتلتها في بداية الغزو، كان الخطوة الأولى.وأضاف "إننا مستعدون لاستهدافهم في جميع أنحاء البحر الأسود إذا كان لدينا الإمكانيات".

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالقول: إن "تصريحات هافريلوف تؤكد الضرورة إلى العملية العسكرية الخاصة"، وفقاً لما يطلق على الحرب رسميا في روسيا وما تهدف إليه، من بين أمور آخرى، "القضاء على النازية" و"نزع سلاح" أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيسكوف قوله "فقط بمثل تلك الوسائل يمكن لأوكرانيا أن تتحرر من مثل أولئك الذين يمثلون القيادة".