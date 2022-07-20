سوريا تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

أعلنت سوريا، اليوم الأربعاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"، بعد أسابيع من إقدام كييف على الخطوة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا "سانا"، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله إن "الجمهورية العربية السورية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا".

وأوضح أن القرار يأتي "عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

كما أعلنت الوزارة الأوكرانية البدء بفرض حظر تجاري على سوريا وفرض عقوبات.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في 29 يونيو/ حزيران الماضي قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.