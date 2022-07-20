الولايات المتحدة تتّهم موسكو بالسعي لضمّ مزيد من الأراضي الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

اتّهم البيت الأبيض الثلاثاء روسيا بـ"السعي لضمّ الأراضي الأوكرانية" التي سيطرت عليها في الأشهر الأخيرة، مؤكّداً أنّ موسكو تستخدم "الطريقة" نفسها التي استخدمتها عندما ضمّت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إنّ "ممثّلي موسكو في هذه المناطق سينظّمون استفتاءات مزيّفة بشأن الانضمام إلى روسيا، ربّما في سبتمبر(أيلول) المقبل خلال الانتخابات المحلية الروسية".