شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حرارة شديدة تجتاح أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت موجة شديدة الحرارة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية امتدادًا من ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي وحتى ماساتشوستس في الشمال الشرقي. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تسجيل أكثر من 60 رقمًا قياسيًا جديدًا في 20 ولاية بنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى إلى تعرض سد "هوفر" الذي يزود كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بالكهرباء إلى انفجار أحد محولاته جراء ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 44 درجة مئوية. وقالت السلطات إنه تم احتواء الحريق بنسبة 10 % تقريبا مع احتراق 4000 فدان حتى مساء أمس، فيما أشار المركز الوطني لمكافحة الحرائق إلى اندلاع 85 حريقا كبيرا أمس أدت إلى أضرار بالغة لثلاثة ملايين فدان في 13 ولاية.