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الرئيس بوتين يكشف ما سيترتب على الحد من مشتريات الغرب من النفط الروسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب خطط الحد من شراء النفط من روسيا.

 

وأوضح بوتين أن مقترحات الحد من شراء النفط من روسيا ستؤدي إلى وضع مشابه للغاز، وسترتفع الأسعار بشكل كبير.

 

وقال الرئيس الروسي للصحفيين بهذا الشأن: "الآن نسمع كل أنواع الأفكار الجنونية حول الحد من كميات النفط الروسي، والحد من سعر النفط الروسي. هذا هو نفس الشيء الذي يحدث مع الغاز. والنتيجة، ومن المدهش أن حتى الأشخاص ذوي التعليم العالي يقولون ذلك، النتيجة ستكون هي ذاتها، ارتفاع في الأسعار. أسعار النفط ستحلق في السماء".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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