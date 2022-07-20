شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس بوتين يكشف ما سيترتب على الحد من مشتريات الغرب من النفط الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب خطط الحد من شراء النفط من روسيا.



وأوضح بوتين أن مقترحات الحد من شراء النفط من روسيا ستؤدي إلى وضع مشابه للغاز، وسترتفع الأسعار بشكل كبير.

وقال الرئيس الروسي للصحفيين بهذا الشأن: "الآن نسمع كل أنواع الأفكار الجنونية حول الحد من كميات النفط الروسي، والحد من سعر النفط الروسي. هذا هو نفس الشيء الذي يحدث مع الغاز. والنتيجة، ومن المدهش أن حتى الأشخاص ذوي التعليم العالي يقولون ذلك، النتيجة ستكون هي ذاتها، ارتفاع في الأسعار. أسعار النفط ستحلق في السماء".