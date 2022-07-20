ليبيا تؤكد أن الأمم المتحدة تشيد باجتماع قيادات المؤسسة العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عقد بطرابلس الإثنين واستكمل الثلاثاء بين قيادات المؤسسة.



ووصفت البعثة الأممية في بيان على موقعها الرسمي مساء امس هذا الحوار بالمهم، وأعلنت عن مواصلة دعمها للمحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وقالت قيادات المؤسسة العسكرية في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع إنه "تم الاتفاق على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، والرفض التام لعودة الاقتتال والتشديد على نبذ العنف ودعم مدنية الدولة".