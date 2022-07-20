روسيا مستمرة في التقدم في دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أحرزت القوات الروسية مكاسب على الأرض في القتال حول منطقة دونباس في شرقي أوكرانيا، وفقاً لمصادر أوكرانية.



وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقريرها حول الوضع مساء الثلاثاء إن "العدو نفذ هجوماً في منطقة بوكروفسكي، محرزاً نجاحاً جزئياً، ومحصناً نفسه في الطرف الجنوبي للمنطقة".

يشار إلى أن بوكروفسكي هي منطقة سكنية تبعد 10 كيلومترات إلى الشرق من مركز باخموت المهم للنقل في إقليم دونيتسك، ويعتبر خط سيفرسك-سوليدار- باخموت خط الدفاع التالي في مواجهة مدن سلوفيانسك وكراماتورسك.

وعلى قطاعات الخطوط الأمامية الأخرى في دونباس، نجح الجيش الأوكراني، وفقاً للمعلومات الصادرة عنه في صد الهجمات الروسية، وأضاف أن الهجمات فشلت في شمال سلوفيانسك وشرق سيفرسك، وذكر التقرير حول الوضع أن "المقاتلين الأوكرانيين أوقعوا خسائر فادحة بالمحتلين"، ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.