شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يؤكد أن زيارة بوتين لإيران تكشف مدى عزلة روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين الثلاثاء إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران هذا الأسبوع توضح مدى العزلة التي أصبحت روسيا تعاني منها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.



وأجرى بوتين محادثات مع الزعيم الأعلى علي خامنئي في إيران الثلاثاء في أول زيارة للرئيس الروسي خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن "لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات قادرة على حمل أسلحة، وإن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها". ونفى وزير الخارجية الإيراني ذلك.

وقال كيربي إنه "لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة".