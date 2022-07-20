الرئيس الروسي: أحرزنا تقدمًا في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء عن إحراز تقدم في محادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مستدركا لم تحل الأزمة بالكامل.



جاء تصريح بوتين خلال مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران.

وقال بوتين ،أحرزنا تقدّمًا. لم تحلّ كل المسائل بعد، هذا صحيح، لكن هناك حركة وهذا أمر جيّد".

وقال الرئيس التركي: سنواصل التعاون مع الجانب الروسي في ملف تصدير الحبوب من أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا غدا الأربعاء.

وقالت رويترز، التعديل يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

وتأتي الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن غزو روسيا أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود.