عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأسبوع الجاري.. أمريكا تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

الأربعاء 20 يوليه 2022

الخليج 365

كشفت الحكومة الأمريكية النقاب عن اعتزامها الإعلان عن حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وقال جون كيربي مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، من المقرر أن تشمل الحزمة المزيد من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس"، وقذائف لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة بالإضافة إلى ذخائر المدفعية.

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل أيضا فضح الخطط الروسية حتى يعرف العالم أن أي ضم مزعوم هو متعمد وغير قانوني وغير شرعي" وستفرض عقوبات على "الدمى والوكلاء الذين زرعتهم روسيا في المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية".

وقدمت الولايات المتحدة 8 مليارات دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب، منها 2.2 مليار دولار الشهر الماضي.