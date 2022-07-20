عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن: روسيا تمهد الطريق لضم أراض أوكرانية

الأربعاء 20 يوليه 2022

الخليج 365

اتهم البيت الأبيض روسيا بـ"السعي لضمّ أراض أوكرانية" سيطرت عليها مؤخرا، مؤكداً أن موسكو تستخدم "الطريقة" التي استخدمتها عندما ضمّت شبه جزيرة القرم في 2014.



وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إنّ الحكومة الروسية لديها خطط مفصّلة لضمّ عدد من المناطق في أوكرانيا، بما في ذلك خيرسون وزابوروجيا وكلّ مناطق دونيتسك ولوهانسك.

وأضاف أنّ السلطات "غير الشرعية" التي فرضتها موسكو في هذه المناطق "ستنظّم استفتاءات مزيّفة بشأن إعادة الاتّحاد مع روسيا ربّما في سبتمبر/ أيلول خلال الانتخابات المحلية الروسية".

وأكّد كيربي أن روسيا تعمل أيضاً على إنشاء مصارف روسية في هذه المناطق لتعميم استخدام الروبل فيها و"تجبر السكّان على التقدّم بطلبات للحصول على الجنسية الروسية" و"تفرض أتباعها في الأجهزة الأمنية" وفي الوقت عينه "تخرّب الإنترنت المدني".

وفيما ذكّر المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأنّ ضمّ أراضٍ بالقوة "ينتهك ميثاق الأمم المتحدة"، تعهّد "فرض عقوبات جديدة على روسيا" إذا مضت قدماً في مخطّطها هذا.

وأضاف أنّ "موسكو ستصبح منبوذة أكثر مما هي عليه اليوم".

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لضمان أمنها.