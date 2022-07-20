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5 أهداف لصندوق الوقف الخيرى.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - نص قانون  إنشاء الوقف الخيرى على أن الصندوق يهدف إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :

 

1 - المساهمة فى نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.


2- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3 - المساهمة في تطوير العشوائيات.

4 - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين.

5- المساهمة فى الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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