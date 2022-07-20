شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لصندوق الوقف الخيرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون إنشاء الوقف الخيرى على أن الصندوق يهدف إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :

1 - المساهمة فى نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.



2- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3 - المساهمة في تطوير العشوائيات.

4 - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين.

5- المساهمة فى الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف.