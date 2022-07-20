شكرا لقرائتكم خبر عن سبب مثير وراء حقن كريستيانو رونالدو جسده بالبوتوكس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتمتع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي بلياقة بدنية يُحسد عليها على الرغم من أنه تجاوز السابعة والثلاثين من عمره.

سبب حقن كريستيانو رونالدو جسده بالبوتوكس

رونالدو

وقالت صحيفة “ ماركا ” الإسبانية أن نجم الملكي السابق تبنى خلال السنوات الماضية روتين جديد من أجل الحفاظ على شبابه بصورة دائمة.

وأضافت الصحيفة أن الفضل الكبير فيما يخص اللياقة البدنية الخاصة بالمحافظة على شباب الدون يرجع إلى النظام الغذائي بجانب وجود بعض التطورات الخاصة بالطب التي ظهرت مؤخرًا للحفاظ على العضلات صحية وشابة.

وقالت الصحيفة بأن الدون يقوم بحقن بعض الأجزاء الحساسة من جسده بإستخدام البوتوكس من أجل إعادة الشباب للجسم والعضلات وكذلك البشرة وبات خلال السنوات الماضية حليف لقائد المنتخب البرتغالي.

قبل أن تخرج صحيفة La Razon لتؤكد أن الدون خضع بالفعل للكثير من عمليات الحقن التي من المُنتظر أن يبقى أثرها لمدة عامين على أقصى تقدير.

مستقبل كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

يُذكر أن الدون قد قرر الرحيل عن صفوف المان يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث يطمح في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي يمتلك فيها الدون أرقام قياسية بالجملة أبرزها الهداف التاريخي وأكثر من حصد لقبها مع الملكي ريال مدريد وأكثر صانع العاب واللاعب الأكثر ظهورًا في المباريات.