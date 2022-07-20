شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأربع دول تؤكد على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، تأكيد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

وفي اجتماع افتراضي عبر ـ الاتصال المرئي ـ، يوم الإثنين الماضي، لمناقشة الوضع في اليمن، رحبت الدول الخمس، في بيان، باستمرار الهدنة، التي أدت إلى نتائج ملموسة للشعب اليمني، وشددوا على الحاجة إلى الحفاظ على هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب حلا وسطا من جميع الأطراف.

وكان ممثلو الدول الخمس اجتمعوا لمناقشة الوضع في اليمن، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز غروندبرغ، وكذلك ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لمناقشة خزان صافر.

وأيد الاجتماع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها في 02 أغسطس، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة، والموافقة على أن وقف إطلاق النار الدائم والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

بناء الثقة

ورحبوا باستمرار تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها من قبل الحكومة اليمنية، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف بعض الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء.

وسلط الخماسي الضوء على أهمية استخدام جميع الأطراف للإيرادات، بما في ذلك ميناء الحديدة، لدفع الرواتب.

وأعربوا عن قلقهم إزاء الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، ودعوا الحوثيين إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور، أكد كوينت على الحاجة إلى تحسين حرية تنقل المدنيين في جميع أنحاء اليمن، مسلطا الضوء على أن المشاركة البناءة مع الأمم المتحدة ضرورية للتوصل إلى حل مستدام لفتح الطرق.

وأكدت الدول الخمس من جديد دعمها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ونهجه متعدد المسارات، ورحبوا بالتقدم الذي سمح بإجراء مناقشات حول المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك إنشاء لجنة التنسيق العسكرية وغرفة التنسيق المشتركة على المستوى التشغيلي، وبدء الحوار بشأن المرتبات.

استمرار القيادة

وأكدوا على أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسية، كخطوة مهمة نحو تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكونها تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشددوا على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، ودعوا جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام في اليمن، وشددوا على أهمية وفاء الأطراف بالتزامها بمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وأعربوا عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني، معترفين بالتأثير الضار للأزمات العالمية على الواردات الغذائية، واتفقوا على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توافر التمويل التجاري.

الناقلة صافر

واتفقت اللجنة الخماسية على الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتمكين تحويل النفط من الناقلة صافر المتهالكة إلى ناقلة أخرى.

وأشارت اللجنة إلى تعهدات المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ورحبت بالتعهد الإضافي البالغ مليونيّ جنيه إسترليني المقدم من المملكة المتحدة، كما أعربت عن دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية.

ورحبت اللجنة الخماسية بحزمة الدعم الاقتصادي السعودية -الإماراتية المشتركة لليمن البالغة 3 مليارات دولار، والتي أعلن عنها في شهر إبريل، إلى جانب التزام بمنحة إضافية من المملكة بمبلغ 200 مليون دولار لتوفير مشتقات بترولية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في اليمن.