شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة دراجي.. إعلان إدانة للطبقة السياسية الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»: إن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى ماريو دراجي رئيسا للوزراء، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة سياسية.

وبحسب افتتاحية الصحيفة، كان حتميا ألا يدوم الاستقرار النادر الذي جلبه ماريو دراجي للسياسة الإيطالية، لكن شهورا من التوترات المتصاعدة داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا وصلت إلى الغليان أخيرا الأسبوع الماضي، عندما قاطع حزب الـ «خمسة نجوم» الشعبوي، وهو عضو رئيسي في حكومته متعددة الأحزاب، التصويت على حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار يورو تهدف إلى مساعدة العائلات مع ارتفاع التضخم.

وتابعت تقول: رغم تمرير التصويت، قدم دراجي استقالته من منصب رئيس الوزراء، التي رفضها الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

ومضت تقول: إيطاليا الآن في أزمة سياسية مع أزمة تكلفة المعيشة، والحرب في أوكرانيا، وحزمة «مكافحة التجزئة» المخطط لها من قبل البنك المركزي الأوروبي، فإن هذا هو أسوأ وقت ممكن للارتباك.

وأشارت إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسما ليس فقط لإيطاليا، مضيفة: أفضل أمل يكمن في استمرار دراجي رئيسا للوزراء لأطول فترة ممكنة.

وتابعت: سيلقي دراجي كلمة أمام النواب في البرلمان يوم الأربعاء، وقد يتم تقديم الانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع عام 2023، عندما كان من المقرر أن يتنحى دراجي، ما لم يتمكن ماتاريلا من المساعدة في رأب الصدع في التحالف.

واستطردت: في حين أن هناك خطرا من تأجيل الانتخابات، يمكن أن يُنظر إلى تحالف بقيادة دراجي على أنه يتأرجح دون تفويض، سيكون من الأفضل بكثير إتاحة الوقت له لدفع السياسات الأساسية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ونبهت إلى أن الأولوية هي الموافقة على الميزانية التالية، ودفع الاقتصاد من خلال الإصلاحات المطلوبة لفتح الشريحة التالية من صندوق التعافي الأوروبي الخاص بجائحة كورونا التي تقدر بـ750 مليار يورو، والذي تم تخصيص 200 مليار يورو منه لإيطاليا.

ومضت تقول: الفجوة بين تكاليف الاقتراض الإيطالية والألمانية واسعة بالفعل، بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي «إنه سينهي برنامج شراء السندات».

وأضافت: تعتبر تكاليف الاقتراض المرتفعة لإيطاليا، والتي تحتاج إلى تجديد ديون بقيمة 200 مليار يورو في وقت لاحق من هذا العام، إشكالية بشكل خاص نظرا للارتفاع المتوقع لسعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وبحسب الافتتاحية، سيكشف البنك المركزي أيضا كيف يخطط لمعالجة التجزئة في العوائد بين البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا وجيرانها الشماليين، ومهما كان التصميم النهائي للأداة، فإنها ستتطلب قدرا ضئيلا من الاستقرار السياسي، لأسباب ليس أقلها أنه سيتم فرض شروط على البلدان المستفيدة.

وتابعت: كانت إيطاليا تحت قيادة دراجي حليفا قويا لأوكرانيا في مواجهة حرب روسيا غير الشرعية.

وأكدت أن الفراغ السياسي في روما سيكون مصدر إلهاء آخر للغرب، فالمملكة المتحدة مشغولة باختيار رئيس وزراء جديد بينما إيمانويل ماكرون في فرنسا دون أغلبية برلمانية.

وأردفت: ألقت الحرب بظلالها الطويلة على السياسة الإيطالية، ليس فقط لأنها تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء؛ ولكن أيضا بسبب العلاقات الطويلة مع موسكو.

وأوضحت أن جوزيبي كونتي زعيم الـ «خمسة نجوم» شكك علانية في الحكمة من إرسال السلاح إلى أوكرانيا، ما أدى إلى حدوث انقسام في حزبه.

ولفتت إلى أن العبء الكبير الذي يقع على عاتق دراجي، وهو تكنوقراط غير منتخب، هو إدانة للطبقة السياسية في إيطاليا.

وأضافت: مع العلم أن رئاسة دراجي لها تاريخ انتهاء صلاحية، فقد فشلت في إقناع الأسواق بإمكانية إيجاد طريق معقول لمواصلة إصلاحاته التي تحتاجها إيطاليا بشدة، وبدلا من ذلك، ومع اقتراب موعد الانتخابات، ازداد الاقتتال السياسي الداخلي.