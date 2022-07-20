شكرا لقرائتكم خبر عن الحياد الخليجي في أزمة أوكرانيا.. حكمة سياسية وإعلاء للسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية، تفاعلت معها دول مجلس التعاون الخليجي منذ اليوم الأول لها، وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفيما تبدو الأزمة مواجهة بين روسيا ودول أعضاء حلف شمال الأطلسي حافظت المملكة ودول الخليج العربي كافة على مسافة واحدة من طرفي الصراع، لما تربطها من مصالح وتحالفات عميقة الجذور مع قادة الجانبين.

وتضمن بيان ألقاه الوفد السعودي نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التشديد على "ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية".

ولفت البيان الخليجي إلى أنه من منطلق "عمق العلاقات التي تربطه (المجلس) مع الأطراف المعنية كافة.. فإننا ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة والتحلي بضبط النفس والعمل على إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن، وبالطرق الدبلوماسية، بما يلبي مصالح جميع الأطراف، وبما يجنب المدنيين تبعات التصعيد ومزيداً من الصعوبات الإنسانية".

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه تداعيات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا لاسيما الإنسانية منها، في ظل تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وتفاقم الخسائر البشرية والمادية.

وذكر البيان، خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي متسقة مع ثوابتها الداعية إلى الالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية بما في ذلك أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدد التأكيد على أن دول مجلس التعاون تربطها علاقات ودية مع كافة الأطراف، وتقدر وتشجع الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف الفاعلة لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة.