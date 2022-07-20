بـ"الزهور".. استقبال سيدة أوكرانيا الأولى في البيت الأبيض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـالزهور.. استقبال سيدة أوكرانيا الأولى في البيت الأبيض

الأربعاء 20 يوليه 2022

الخليج 365

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن سيدة أوكرانيا الأولى في البيت الأبيض في زيارة تأتي قبل كلمة أمام الكونجرس الأربعاء.



واحتضنت زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جيل بايدن، وتلقت باقة من الزهور من الرئيس الأمريكي.

وبعد ذلك، جلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض.

وكانت جيل بايدن قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في مايو/ أيار حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين. وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه يتوقع "نتائج مهمة" من اجتماعات زوجته في واشنطن.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من الليل، أن مهامها تشمل زيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والحصول على دعم إضافي "لحماية الناس من الإرهاب الروسي" وتعزيز المساعدة الإنسانية.

وتابع، أن الكلمة التي ستلقيها زوجته أمام الكونجرس ستكون مهمة، وأعتقد بشدة أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة سيصغون إليها".

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" لضمان أمنها.

وقالت جيل بايدن في بداية اجتماعهما "عندما عدت، كان من بين الأشياء التي قلتها إنه لا يمكنك الدخول إلى منطقة حرب والعودة دون أن تشعر بحزن الناس وآلامهم".