عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحرب الأوكرانية الروسية.. الإمارات والسعودية تعرضان الوساطة

الأربعاء 20 يوليه 2022

الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السعودية والإمارات عرضتا الوساطة لعقد محادثات مع أوكرانيا للتوصل لاتفاق سلام.



وأضاف بوتين في تصريحات صحفية، أن موسكو لا ترى أي رغبة من أوكرانيا في التمسك ببنود ما قال إنه اتفاق "سلام أولي جرى التوصل إليه في مارس/ آذار" الماضي.

ومن ناحية أخرى، عبر بوتين عن استعداد روسيا لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشددا في الوقت نفسه على رغبة بلاده في إزالة القيود المتبقية على صادراتها من الحبوب.

ودعت دولة الإمارات أكثر من مرة، طرفي النزاع في أوكرانيا إلى الالتزام بالحوار لوقف الحرب، أحدثها على لسان الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الذي قال: إن مواقف دولة الإمارات تحكمها المبادئ والقيم، ولا تنجر وراء المزايدات والانفعالات وسياسة المحاور.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" خلال يونيو/ حزيران الماضي: "هذا ما ينطبق على موقفنا من الحرب في أوكرانيا الذي يستند إلى القانون الدولي، ورفض استخدام القوة واحترام سيادة الدول وحل الخلافات عبر المسار السياسي والدبلوماسي".

وفي مايو/أيار الماضي، أكدت السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للحرب في أوكرانيا.

وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في أوكرانيا، إن العالم يشعر بتبعات الحرب في أوكرانيا نظرًا لارتفاع الأسعار وانخفاض إمدادات الغذاء، وندعو طرفي النزاع في أوكرانيا إلى الالتزام بالحوار لوقف الحرب.

كما أكدت السعودية في وقت سابق استعدادها لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، استعرض بن فرحان ولافروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.