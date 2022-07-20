شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر يونايتد اليوم.. ثلاثية ودية وخطوات جادة لضم بن ناصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت أخبار مانشستر يونايتد اليوم الكثير من الأمور الساخنة التي مر بها أبناء المدير الفني الجديد إيريك تين هاج وذلك قبل إنطلاقة الموسم الجديد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الكروي القادم 2022-2023.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار مانشستر يونايتد اليوم بالإضافة إلى ابرز ما يتم التحضير إليه قبل إنطلاقة البريميرليج.

أخبار مانشستر يونايتد اليوم

وجاء أبرز أخبار مانشستر يونايتد اليوم على النحو التالي:-

ثلاثية ودي في مرمى كريستال بالاس

من مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

البداية كانت مع تفوق الشياطين الحمر على فريق نادي كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وذلك في ثالث المباريات الودية التي يخوضها الشياطين الحمر خلال الجولة التحضيرية الخاصة بإنطلاقة الموسم الجديد.

افتتح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال التسجيل لكتيبة تين هاج في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن يضيف زميله الدولي الانجليزي ماركوس راشفورد الهدف الثاني بالدقيقة 48 واختتم مواطنه جادون سانشو الثلاثية في الدقيقة التاسعة والخمسين من الشوط الثاني.

فيما جاء هدف فريق نادي كريستال بالاس الوحيد النجم الانجليزي جويل وارد في الدقيقة الرابعة والسبعين لتنتهي المواجهة على وقع فوز رفقاء القائد هاري ماجواير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

يُذكر أن تلك المواجهة تعد الثالثة للشياطين الحمر حيث فازوا بالمباراة الأولى على فريق نادي ليفربول برباعية نظيفة كما فاز المانيو في الودية الثانية على ملبورن فيكتوري الأسترالي بنتيجة (4-1).

مانشستر يونايتد يستهدف ضم إسماعيل بن ناصر من ميلان

اسماعيل بن ناصر

قالت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إتخذت بعض الخطوات الجادة من أجل الحصول على توقيع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من فريق نادي ميلان في صفقة تبادلية.

وسيعرض المانيو على حامل لقب الدوري الايطالي الحصول على توقيع اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك على الميلان كجزء من صفقة التبادل لخفض السعر المطلوب للتخلي عن أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2022.

قبل أن يخرج موقع كالتشيو ميركاتو ويؤكد أن المانيو حريص على ضم اللاعب الدولي الجزائري ولكن في نفس الوقت تخفيض المبلغ الذي سيتم طلبه بإقحام فان دي بيك في صفقة تبادلية خاصةً أن قيمة بن ناصر في السوق تبلغ 38 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن فان دي بيك كافح خلال الموسم الماضي بعد ان لعب معارًا لصفوف إيفرتون خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم قبل أن يعود صاحب الخمسة وعشرين عامًا لصفوف الشياطين الحمر مرة أخرى بعد أن إنضم إليهم قادمًا من أياكس 2020.