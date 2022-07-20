الرئيس المصري يشارك في اجتماع تنموي بألمانيا

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وأعرب عن ترحيبه بالمشاركة في اللقاء، وأكد حرص مصر خلال الفترة المقبلة على الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، على غرار النماذج الناجحة بين مصر وعدد من الشركات الألمانية العملاقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الصناعية الألمانية ببرلين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبترول والثروة المعدنية والنقل والتجارة والصناعة المصريين.وأعرب عن ترحيبه بالمشاركة في اللقاء، وأكد حرص مصر خلال الفترة المقبلة على الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، على غرار النماذج الناجحة بين مصر وعدد من الشركات الألمانية العملاقة.

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