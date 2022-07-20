السيادة السوداني يعزز علاقته بالصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمين العام لمجلس السيادة السوداني الفريق الركن محمد الغالي، في مكتبه بالقصر الجمهوري أمس، بالسفير الصيني لدى السودان ماشين مين.

وأوضح السفير الصيني، أن اللقاء تناول العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مبينا أن الصين والسودان تربطهما علاقات صداقة ممتدة، ترتكز على الاحترام المتبادل.

وأشار السفير ماشين مين إلى أن التعاون بين البلدين شهد تقدما ملحوظا، خاصة في مجالات التعليم والبنى التحتية، مؤكدا استعداد بلاده لدفع آفاق التعاون مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.