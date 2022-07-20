تحذيرات فلسطينية من بناء بؤر استيطانية في الضفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت السلطة الفلسطينية وحركة حماس أمس من خطط منظمات يهودية لبناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لـ»استغلال وتوظيف الانتخابات والتنافس الحزبي في الساحة الإسرائيلية لسرقة ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية».

وذكرت الوزارة أن ذلك يستهدف «توسيع وتعميق الاستيطان وبناء المزيد من البؤر الاستعمارية العشوائية».

وحذرت الوزارة في هذا الصدد من «مغبة استعداد جمعيات ومنظمات استيطانية متطرفة في إسرائيل للبدء بتنفيذ مخططاتها في غمرة الانتخابات لبناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية»، وخصت الوزارة بالذكر «ما تسمى جمعية نحالا التي تتفاخر أن أحد أبرز أهدافها تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية».

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية «الكاملة والمباشرة عن تنفيذ مخططات المنظمات الاستيطانية في ظل توفير الحصانة والحماية لعناصرها الذين يمارسون أبشع أشكال الاعتداءات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم».

وفي السياق، وصفت حركة حماس مخططات المنظمات الاستيطانية لتدشين بؤر استيطانية في الضفة الغربية بأنها «عدوان سافر على الأرض الفلسطينية»، داعية إلى تصد شعبي لذلك بكل السبل المتاحة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن «إعلان حركة نحالا الاستيطانية الصهيونية استعدادها يوم غد لتدشين عشرات البؤر الاستيطانية جريمة منظمة وانتهاك فاضح للأعراف والمواثيق الدولية».

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية».