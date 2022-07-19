وصول بوتين إلى طهران

19 يوليو , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب) ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بعد ظهر اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع الزعيمين الإيراني والتركي.

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