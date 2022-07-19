خامنئي لإردوغان: أي عملية تركية في سوريا «ستضر» بالمنطقة

لقاء خامنئي وإردوغان (أ ف ب).

أبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أن أي عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، «ستعود بالضرر» على المنطقة.

وقال خامنئي خلال استقباله الرئيس التركي الذي يزور طهران لحضور قمة مع نظيريه الروسي والإيراني، إن عملية كهذه «ستعود بالضرر على سوريا، ستعود بالضرر على تركيا، وستعود بالضرر على المنطقة»، وذلك وفق بيان نشر على موقعه الرسمي.

وحذّر من أن الخطوة التركية المحتملة ستحول دون تحقيق «الدور السياسي المتوقع من الحكومة السورية أيضا»، وستصبّ في صالح «الإرهابيين».