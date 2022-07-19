انت الان تتابع خبر 'موجات الحر'.. توقع دولي بطقس أكثر حدة حتى 2060 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذرت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الناجمة عن تغير المناخ، ستصبح أكثر شيوعاً وأكثر حدة في العقود القادمة، وسيستمر ذلك حتى عام 2060 على الأقل.

