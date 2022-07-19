إيران تعترف باحتجاز مخرج الأوسكار في سجن إيفين

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ونقلت وكالة الأنباء (إرنا)، عن مصدر قضائي إيراني قوله، إن المخرج السينمائي الإيراني، الحائز على جوائز عالمية، جعفر بناهي، محتجز في سجن إيفين منذ نحو أسبوع، وذلك عقب القبض عليه أخيرا، ليقضي عقوبة بالسجن ست سنوات.وتم اعتقال بناهي في إيران منذ نحو أسبوع. وعلى الرغم من منعه من العمل في إيران أو السفر إلى الخارج، فقد استمر الإخراج السينمائي، وفاز فيلم بناهي «تاكسي طهران» بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي (برليناله) بألمانيا عام 2015.
واعتقلت طهران اثنين آخرين من الفائزين بجوائز برليناله، وهما محمد رسولوف ومصطفى الأحمد، ويواجه الثلاثة اتهامات بالتعاون مع معارضين للحكومة الإيرانية والدعوة إلى اضطرابات عامة.
وكانت الاعتقالات نتيجة للاحتجاجات التي بدأت بعد انهيار مركز للتسوق في مدينة عبدان بجنوب غرب إيران في مايو، في حادث أودى بحياة 40 شخصا. ولجأت الشرطة وقوات الأمن إلى العنف لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بمساءلة المسؤولين عن الحادث.
ودفعت الأحداث أكثر من 70 شخصا من صناع السينما في إيران إلى إطلاق دعوة علنية لوضع حد لعنف الشرطة.
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