شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالمحافظات.. افتتاح معارض للملابس الجاهزة والأدوات المدرسية وقوافل لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة الجيزة، نظمت أمانة مركز أطفيح، قافلة طبية مجانية، تضم ثلاث تخصصات، وهم رمد وباطنة وتحاليل طبية، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من المواطنين لإجراء الكشف الطبي والحصول علي العلاج بالمجان، ومن جانبه، افتتحت أمانة قسم الهرم، المعرض الخيري للملابس الجاهزة دعماً للفئات الأكثر احتياجاً، وفي سياق اخر، واصلت أمانة مركز أبو النمرس، دعم طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات، وتوزيع زجاجات مياه المعدنية والعصائر، بسبب حرارة الجو.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة مركز المحلة، معرضاً للملابس الجاهزة والأدوات المدرسية، أسعارمخفضة، لمحاربة غلاء الأسعار، تحت شعار تيسير الزواج بمدينة بشبيش، وشهد المعرض إقبالاً كثيفا من المواطنين الذي شهد تخفيضات كبيرة وخصومات ومنتجات بجودة عالية، ومن جانبه، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تثقيفية عن التنمية المستدامة وتم شرح تعريف التنمية المستدامة، ومحاورها واهدافها وأبعادها، وفي سياق متصل، قامت أمانة مركز قطور، بدعم طلاب الثانوية العامة أمام اللجان عن طريق توزيع المياه والكمامات علي الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة وذلك بقرية سملا، وعلي جانب أخر، نظمت أمانة مدينة زفتي، ثوافل طبية ثابتة في نطاق الحي البحري وميدان أبو شرف الدين، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا بانواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمدينة زفتي، وشهدت القوافل الثابتة اقبالاً من المواطنين خاصة علي الجرعة الثالثة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية، في قرية الشيخ مفتاح بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي، وتناولت الندوة تيسير الزواج وأهميته في استقرار المجتمعات كما تناولت الحديث عن أثر الزواج في مواجهة الموبقات والرذيلة ونشر السلام المجتمعي ومقترحات قانون الاحوال الشخصية الجديد وقانون التأمينات، ومن جانبه، نظمت أمانة مدينة الخارجة، عيادة طبية مجانية لأبناء المركز، في تخصص الباطنية وأمراض القلب، وجري تقديم الخدمة الطبية لـ60 حالة مرضية من أبناء المركز.

وفي محافظة السويس،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة تحت عنوان "شركاء من أجل صحتك"، بالكشف مجاناً علي أهالي المحافظة في جميع التخصصات، حيث تم الكشف في البداية عن أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، وتم الكشف علي الاهالي وصرف العلاج مجانا، وفي المقابل أشاد المواطنين بالمبادرة التي تمت في مقر أمانة الحزب، لإجراء الكشف الطبي، والتي ظهرت بشكل لائق من حيث التنظيم وسير عملية الدخول ومرحلة الكشف والحصول علي العلاج وحتي مغادرتهم.

وفي محافظة دمياط،

واصلت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، فى مواد "الفلسفة"، بمشاركة نخبة من كبار المعلمين المتميزين، وشهدت المراجعات إقبال كبير من الطلاب والطالبات المشاركين في المراجعات.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.