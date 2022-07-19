شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات كبرى.. كيف صمد الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات الكبرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ7 سنوات الماضية حققت مصر العديد من النجاحات والإنجازات والتي كانت أبرزها المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان لهم السبب في الصمود بمواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها، ولفت التقرير أن المشروعات القومية الكبرى والتى لها دور كبير في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أى أزمات.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تمكنت من حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولى إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.