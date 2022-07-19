شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب: الحوار الوطني لا يقتصر على الشق السياسي فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني مهم جدا خلال الفترة المقبلة، ويهم كل المهتمين بالعمل السياسي في مصر، ولم يقتصر الحوار على الشق السياسي فقط، بل يتناول الشقين الاقتصادي والاجتماعي.

أضاف عمرو درويش، في لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن مائدة الحوار الوطني ستشهد شخصيات في منتهي الأهمية، لتقديم مقترحات ورؤى مختلفة لخدمة الدولة المصرية، متابعا: "المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، رحب اليوم، بكل الزملاء الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي، وهذا أمر في منتهى الأهمية".

وتابع النائب عمرو درويش: "الدولة تفتح المجال لمجس أمناء الحوار الوطني لتنظيمه كما يشاؤوا وفقا لصحيح الدستور والقانون، لتلبية كل رغبات وطموح الناس، وأن تنعكس المناقشات على حياة الناس مستقبلا".

وأكمل عمرو درويش: "ليس هناك مانع من أن يقوم البرلمان بتعديلات تشريعية وفقا لتوصيات الحوار الوطني، وكل الملفات مهمة في مناقشات الحوار الوطني، والأولويات ستكون لكل الملفات وليس هناك ملف أهم من الآخر، ويجب ألا نلقى مسئوليات أكبر على مجلس أمناء الحوار الوطني وإخراجه من إدارة وتنظيم الحوار".