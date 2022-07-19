روسيا تطلق الصواريخ على أوكرانيا وتجري محادثات في طهران

ضربت الصواريخ الروسية مدنًا وقرى في شرق وجنوب أوكرانيا، وأصابت المنازل ومدرسة ومركزًا مجتمعيًا، بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسافر لمناقشة اقتراح تدعمه الأمم المتحدة لإلغاء حظر تصدير الحبوب الأوكرانية.

ومع تجمع الغرب ووضع العقوبات على روسيا واستمرار الحملة المكلفة يسعى بوتين إلى تعزيز العلاقات مع طهران، وهي هدف آخر للعقوبات الأمريكية الشديدة وشريك عسكري وتجاري محتمل.

7 صواريخ

ومدت إيران سجادة حمراء طويلة لبوتين في مطار مهر آباد بطهران، حيث استقبله وزير النفط الإيراني جواد أوجي بحرارة قبل نقله إلى موكبه الرئاسي إلى المدينة.

وتوفر رحلة طهران لبوتين فرصة للقاء مع الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي سعى للمساعدة في التوسط في محادثات حول تسوية سلمية للصراع الروسي الأوكراني، وكذلك المساعدة في المفاوضات لإلغاء حظر الحبوب الأوكرانية من خلال البحر الاسود.

بينما أطلقت القوات الروسية سبعة صواريخ كاليبر كروز خلال الليل على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات على قرية بيلنك كان لها هدف عسكري مشروع و«دمرت مستودعات ذخيرة للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية»، وشكك مسؤول محلي في مزاعم موسكو وقال إن ستة أشخاص أصيبوا.

وقال سيرهي براتشوك، رئيس حكومة أوديسا الإقليمية، للتليفزيون الأوكراني: «إن هذه الضربات على الأشخاص المسالمين لها هدف واحد، هو ترهيب السكان والسلطات وإبقاؤهم في حالة توتر دائم».

هجمات مضادة

وسط مؤشرات على أن أوكرانيا كانت تخطط لشن هجمات مضادة لاستعادة السيطرة على المناطق المحتلة، استهدف الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة أوديسا وأجزاء من جنوب أوكرانيا، حيث استولت قواته على مدن في وقت سابق من الحرب.

في غضون ذلك، تقاتل القوات الأوكرانية على الأرض في الشرق للاحتفاظ بالمنطقة المتدهورة الخاضعة لسيطرتها، وتم قطع إمدادات الغاز عن دونيتسك، وجزئياً عن الماء والكهرباء، حيث يحاول الروس إكمال سيطرتهم على المقاطعة.

وقال حاكم المنطقة كيريلينكو في تصريحات متلفزة: «يتم تدمير البنية التحتية للمدن بشكل منهجي من خلال الضربات الصاروخية، ويعاني السكان المدنيون أكثر من غيرهم».

وقال مسؤولون نصبوا روسيا في منطقة خيرسون الجنوبية، والتي تخضع لسيطرة موسكو منذ بداية الحرب، إن القوات الأوكرانية ألحقت أضرارًا بالجسر الوحيد في مدينة خيرسون الواقع على نهر دنيبرو شرقي أوديسا.

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون المدعومة من الكرملين، إن القوات الأوكرانية استخدمت قاذفات صواريخ أمريكية الصنع لتدمير الجسر في محاولة لعزل خيرسون عن الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وتحدث المسؤولون الأوكرانيون عن خطط لشن هجوم مضاد لاستعادة خيرسون ومناطق أخرى في جنوب أوكرانيا من الروس.

جثث الجنود

وواصلت أوكرانيا وروسيا تبادلهما المتقطع لجثث القتلى من الجنود، وقالت وكالة روسية إن كل جانب سلم جثث 45 جنديا آخرين في منطقة زابوريجيه.

وأضافت أن الجنود قتلوا في ماريوبول، مدينة آزوف المطلة على بحر آزوف التي استحوذت على اهتمام العالم بسبب حصار استمر لأسابيع لمصنع للصلب.

وذكر مكتب الرئاسة الأوكرانية في تحديث صباحي إن مدنيين اثنين على الأقل قتلا وأصيب 15 آخرون في قصف روسي عبر أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال أولكسندر شتابون المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنه مع ضرب الصواريخ الروسية لمدن تفصل بينها مسافة 799 كيلومترًا (497 ميلًا) الثلاثاء، «لا يزال هناك مستوى عالٍ من التهديد بضربات صاروخية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا».

وجاءت الضربات الصاروخية في الوقت الذي قال فيه الجيش البريطاني إنه يعتقد أن روسيا تواجه مشاكل «حادة بشكل متزايد» في الحفاظ على قوتها العسكرية في حرب الاستنزاف الطاحنة التي بدأت مع غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم صباح الثلاثاء أن روسيا «كافحت للحفاظ على قوة قتالية هجومية فعالة منذ بداية الغزو، ومن المرجح أن تصبح هذه المشكلة أكثر حدة» مع سعي موسكو لغزو منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وأضاف الجيش البريطاني: «في حين أن روسيا قد تستمر في تحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية، فمن المرجح أن تكون وتيرة عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية دون توقف عملياتي كبير لإعادة التنظيم والتجديد».

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