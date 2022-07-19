بؤرة استيطان جديدة للاحتلال

وذكر أنه تم، أمس، المصادقة على بناء أكثر من 114 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر 150 دونما في المنطقة الواقعة شرقي رام الله في البؤرة الاستيطانية «متسبيه داني».
وأشار، إلى أن سلطات إسرائيل ومن خلال جملة مصادقاتها على المخططات الاستيطانية الأخيرة، تهدف إلى إنشاء كتل استيطانية كبيرة على أراضي المواطنين وتحديدا في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية، لا سيما تلك المحيطة بالأغوار الفلسطينية، في تنفيذ صامت لمقررات صفقة القرن.
وشدد على أن، وجود مستوطنة «متسبيه داني» التي تم بناؤها في عام 1999 في عهد حكومة نتنياهو الأولى، يعزل مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين بهدف منعهم من الوصول إليها.
وحذر من نية المستوطنين إقامة مجموعة من البؤر الجديدة وتحديدا في الأيام القليلة المقبلة.
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