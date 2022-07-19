وأكد موظفو آدامز اعتقالها في تغريدة من حسابها الرسمي على "تويتر"، كما أكد مكتب عمر اعتقالها.
وكتبت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر "من المخالف للقانون منع حركة المرور، لذا فإن الضباط سيوجهون تحذيرات قبل أن يبدأوا في القيام بالاعتقالات".
وأعلنت في وقت لاحق أن "بعض المتظاهرين يرفضون الخروج من الشارع، لذلك بدأنا في إجراء اعتقالات"، دون أن تكشف عن هوية المعتقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية توقف إلهان عمر بسبب احتجاج داعم لحق الإجهاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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