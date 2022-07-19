اتحاد الكرة يكشف آلية الدوري وموعد انطلاقه

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، عن آلية الدوري للموسم المقبل، فيما حدد موعد انطلاقه.



وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "اتحاد الكرة يقرر اعتماد آلية الدوري المقبل وموعد انطلاقه من حيث الصعودِ والهبوط والذي سيكون دورياً عاماً من مرحلتين".

وأضافت "ينطلق في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المُقبل مع الاشتراط على تطبيق معايير التراخيص بصورةٍ جيدة".