الرئيس الأوكراني يقيل مسؤولي المخابرات

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وجرى عزل رئيس إدارة أمن الدولة إيفان باكانوف، صديق طفولة زيلينسكي من منصبه، كما فقدت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا منصبها. وخسر أربعة رؤساء إقليميين في سومي ودنيبروبتروفسك وترانسكارباتيا وبولتافا مناصبهم، إلى جانب رئيس جهاز الأمن في جيتومير.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس المزيد من المسؤولين رفيعي المستوى من جهاز المخابرات، في إطار عملية واسعة النطاق لتطهير أجهزة الأمن والنيابة العامة في البلاد، بعد حدوث عدد من الانشقاقات لصالح الجانب الروسي.وجرى عزل رئيس إدارة أمن الدولة إيفان باكانوف، صديق طفولة زيلينسكي من منصبه، كما فقدت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا منصبها. وخسر أربعة رؤساء إقليميين في سومي ودنيبروبتروفسك وترانسكارباتيا وبولتافا مناصبهم، إلى جانب رئيس جهاز الأمن في جيتومير.

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