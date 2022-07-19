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تركيا توقف 5 متهمين بالانضمام لداعش

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات التركية أمس خمسة أشخاص بولاية أضنة جنوب البلاد، في إطار مكافحة تنظيم داعش.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الاعتقالات جاءت إثر عملية لعناصر وحدة مكافحة الإرهاب لدى مديرية أمن أضنة، بناء على معلومات تلقتها عن وجود ستة من المشتبه بهم ممن نشطوا سابقا باسم داعش في سوريا والعراق.

ونتيجة مداهمة الأمن التركي أماكن وجود المشتبه بهم، تم توقيف خمسة أشخاص، فيما تتواصل جهود إلقاء القبض على السادس، ونقل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن لاستكمال التحقيقات معهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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