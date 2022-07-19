تركيا توقف 5 متهمين بالانضمام لداعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات التركية أمس خمسة أشخاص بولاية أضنة جنوب البلاد، في إطار مكافحة تنظيم داعش.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الاعتقالات جاءت إثر عملية لعناصر وحدة مكافحة الإرهاب لدى مديرية أمن أضنة، بناء على معلومات تلقتها عن وجود ستة من المشتبه بهم ممن نشطوا سابقا باسم داعش في سوريا والعراق.

ونتيجة مداهمة الأمن التركي أماكن وجود المشتبه بهم، تم توقيف خمسة أشخاص، فيما تتواصل جهود إلقاء القبض على السادس، ونقل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن لاستكمال التحقيقات معهم.