زوجة زيلينسكي تتحدث أمام الكونجرس

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وكانت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن قامت بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا في مايو الماضي والتقت زيلينسكا أثناء ذلك. والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيلنيسكا أمس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلقاء كلمة أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي في واشنطن اليوم. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تدعو كل أعضاء مجلسها ومجلس الشيوخ -الغرفة الأخرى في الكونجرس (البرلمان) الأمريكي- إلى الحضور لهذا الحدث في قاعة الاستماع بمركز الزائرين في مبنى الكابيتول.وكانت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن قامت بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا في مايو الماضي والتقت زيلينسكا أثناء ذلك. والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيلنيسكا أمس.

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