شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: صربيا ترتبط بعلاقات تاريخية مع مصر منذ 108 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي لأوروبا تأتى فى توقيت شديد الأهمية والحساسية، وبعد زيارة هامة لبرلين تم فيها بحث العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن صربيا هي يوغسلافيا السابقة التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع مصر منذ 108 أعوام، والعلاقات الدبلوماسية قائمة بين الدولتين، وهي الدولة المؤسسة لحركة عدم الانحياز وقت الزعيم جمال عبد الناصر، ومنذ ذلك التاريخ العلاقات بين البلدين مصدر إلهام لدول العالم الثالث.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيلقى كلمة بجامعة بلجراد تتناول أهمية حركة عدم الانحياز في هذا التوقيت شديد الحساسية والاستقطاب الدولي، كذلك يزور بلجراد في توقيت تم خلاله بحث القضايا الدولية الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية.