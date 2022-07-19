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رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا الحادث المروع بالمنيا

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القاهرة - سامية سيد - أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازي البرلمان العربي وصادق مواساته للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وبرلمان وشعب مصر، وأسر وعائلات ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع اليوم بين حافلة نقل جماعي وشاحنة على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا جنوب البلاد، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

 

وأكد " العسومي "  تضامنه مع مصر في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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