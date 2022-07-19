شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا الحادث المروع بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازي البرلمان العربي وصادق مواساته للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وبرلمان وشعب مصر، وأسر وعائلات ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع اليوم بين حافلة نقل جماعي وشاحنة على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا جنوب البلاد، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد " العسومي " تضامنه مع مصر في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.